Події

22:12 10.06.2024

Зняття обмежень на використання західної зброї вкрай важливе для України - Стефанчук

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Зняття будь-яких обмежень на використання наданої партнерами зброї вкрай важливе для України, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Наразі вкрай важливим є зняття будь-яких обмежень на використання для стримування агресора наданої нам партнерами зброї, а також захист нашого повітряного простору шляхом надання Україні авіації та систем ППО", - сказав Стефанчук журналістам після закритої зустрічі з керівниками парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії в Білостоку.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Стефанчук також наголосив на важливості допомоги у відновленні цивільної енергетичної інфраструктури України, яку цинічно знищує Російська Федерація.

За його словами, серед головних тем порядку денного саміту керівників парламентів Польщі та країн Балтії, який відбудеться у вівторок, - безпека в регіоні, безпекова ситуація в Україні та нагальні оборонні потреби України.

Спікер українського парламенту акцентував увагу на Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Стефанчук висловив переконання, що шлях до миру та реалізація Формули миру президента Володимира Зеленського повинні мати і парламентський вимір.

Окрім цього, він анонсував, що у вівторок учасники Саміту спікерів говоритимуть про проєкти з відновлення України, частина з яких уже розпочалася.

"У відбудові України обов'язково мають брати участь Польща, Естонія, Латвія і Литва", - наголосив Стефанчук.

Він також зазначив, що сторони обговорять європейський та євроатлантичний порядок денний, у якому для України сьогодні головним питанням є якнайшвидший початок переговорів про вступ до Європейського Союзу та запрошення до членства в НАТО.

Як повідомлялося, Стефанчук 10-11 червня перебуває з робочим візитом у Польщі для участі в Саміті голів парламентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

 

 

Теги: #польща #рада #зустріч #спікери

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