"Інтергал-Буд" імплементує оновлені інклюзивні рішення в проєктах ЖК і частково в готових будинках

Нові проєкти житлових комплексів компанії "Інтергал-Буд" реалізуються з урахуванням оновлених будівельних норм щодо інклюзивності, тоді як у наявних будинках використовуються додаткові технічні засоби для пристосування проєктних рішень до нових вимог, повідомила комерційний директор "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

"Нові проєкти компанії, які готуються до виходу в ринок уже найближчим часом, матимуть норми по інклюзії відповідно до чинних ДБН, прийнятих 2022 року. Йдеться про збільшення ширини коридорів в житлових будинках, ширини маршу, а також про зміни в проєктуванні квартир", - розповіла Лаєвська в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, за новими нормами кожна квартира буде обладнана щонайменше одним суміщеним санвузлом площею від 4,9 кв. м. Глибина балкона (лоджії) становитиме мінімум 1,5 м, міжкімнатні коридори, передпокій і підсобні приміщення будуть ширшими.

Крім того, буде поліпшено умови для пересування маломобільних категорій населення територією ЖК: вдосконалено візуальну навігацію, входи до будівлі за можливістю обладнано на рівні землі або ж встановлено пандуси та підіймальні пристрої.

У споруджених будинках застосовуються аналогічні заходи за можливості пристосувати наявні проєктні рішення.

"Щодо вже наявних проєктів, то ми впроваджуємо розумне пристосування. Це використання допоміжних технічних засобів та механізмів, що пристосовують наявні проєктні рішення до оновлених вимог і полегшують пересування маломобільних груп. Це, наприклад, встановлення пологих пандусів у місцях, де проєкт не передбачає вхід із рівня землі", - пояснила Лаєвська.

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м. Від початку 2024 року девелопер ввів в експлуатацію об'єкти загальною площею 180 тис. кв. м.