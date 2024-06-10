Шмигаль обговорив із міністеркою оборони Нідерландів спільні оборонні виробництва та обмін технологіями

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, під час якої сторони обговорили спільні оборонні виробництва та обмін технологіями.

"Насамперед подякував за підтримку в посиленні української протиповітряної оборони. Відзначив ініціативу Нідерландів щодо спільного з партнерами постачання Україні ЗРК Patriot. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Сторони також обговорили Саміт миру у Швейцарії та євроатлантичну інтеграцію України.

"Покладаємось на активну адвокацію Нідерландів у подальшій роботі з ключовими партнерами альянсу щодо всебічної підтримки нашої держави", - підсумував він.