Прем'єр-міністр Баварії закликає до дострокових федеральних виборів у Німеччині - ЗМІ

Прем'єр-міністр Баварії і глава консервативного Християнсько-соціального союзу (ХСС, CSU), спорідненої партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС, CDU), Маркус Зедер закликав до дострокових виборів у Німеччині після того, як три партії коаліційного уряду країни - Соціал-демократична партія (СДПН, SPD), "зелені" і Вільна демократична партія (ВДП, FDP) - зазнали значних втрат на виборах в ЄС, повідомляє Politico.

"Олаф Шольц повинен закликати до нових виборів, як Макрон", - цитує видання слова Зедера в ефірі німецького громадського телебачення.

Баварський прем'єр пояснив сильні результати ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АДН), яка посіла друге місце приблизно з 16% голосів і збільшила своє представництво в Європарламенті з 9 до 16 місць, жорстоким убивством поліцейського в Мангаймі за кілька днів до виборів 25-річним вихідцем з Афганістану. За словами лідера ХСС, це спричинило емоційну національну дискусію про імміграційну політику уряду та політику надання притулку.

"У Німеччині, нарешті, мають відбутися зміни в політиці надання притулку, щоб зменшити вплив АдН (AfD), щоб демократичні партії змогли знову отримати більше голосів", - сказав Зедер.

Зазначається, що СДПН канцлера Олафа Шольца показала найгірший результат на національних виборах з часу заснування партії понад століття тому, набравши 13,9%. "Зелені" виявилися найбільшими невдахами виборів, отримавши лише 11,9%, що на 8,6 відсоткових пункти нижче, ніж на виборах до ЄС 2019 року.

Переможцем виборів до Європарламенту з комфортним відривом стала ХДС/ХСС, яка набрала 30,3% голосів.

Як повідомлялося, Німеччина має найбільше представництво в Європарламенті - 96 місць із 720.