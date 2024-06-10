Події

07:04 10.06.2024

Прем'єр-міністр Баварії закликає до дострокових федеральних виборів у Німеччині - ЗМІ

2 хв читати
Прем'єр-міністр Баварії закликає до дострокових федеральних виборів у Німеччині - ЗМІ

Прем'єр-міністр Баварії і глава консервативного Християнсько-соціального союзу (ХСС, CSU), спорідненої партії Християнсько-демократичного союзу (ХДС, CDU), Маркус Зедер закликав до дострокових виборів у Німеччині після того, як три партії коаліційного уряду країни - Соціал-демократична партія (СДПН, SPD), "зелені" і Вільна демократична партія (ВДП, FDP) - зазнали значних втрат на виборах в ЄС, повідомляє Politico.

"Олаф Шольц повинен закликати до нових виборів, як Макрон", - цитує видання слова Зедера в ефірі німецького громадського телебачення.

Баварський прем'єр пояснив сильні результати ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АДН), яка посіла друге місце приблизно з 16% голосів і збільшила своє представництво в Європарламенті з 9 до 16 місць, жорстоким убивством поліцейського в Мангаймі за кілька днів до виборів 25-річним вихідцем з Афганістану. За словами лідера ХСС, це спричинило емоційну національну дискусію про імміграційну політику уряду та політику надання притулку.

"У Німеччині, нарешті, мають відбутися зміни в політиці надання притулку, щоб зменшити вплив АдН (AfD), щоб демократичні партії змогли знову отримати більше голосів", - сказав Зедер.

Зазначається, що СДПН канцлера Олафа Шольца показала найгірший результат на національних виборах з часу заснування партії понад століття тому, набравши 13,9%. "Зелені" виявилися найбільшими невдахами виборів, отримавши лише 11,9%, що на 8,6 відсоткових пункти нижче, ніж на виборах до ЄС 2019 року.

Переможцем виборів до Європарламенту з комфортним відривом стала ХДС/ХСС, яка набрала 30,3% голосів.

Як повідомлялося, Німеччина має найбільше представництво в Європарламенті - 96 місць із 720.

 

 

 

Теги: #німеччина #вибори #європарламент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:22 10.06.2024
На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемагає партія експрем'єра Борисова

На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемагає партія експрем'єра Борисова

07:02 10.06.2024
Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

19:50 09.06.2024
Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами щодо підтримки України

Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами щодо підтримки України

07:12 09.06.2024
ФРН запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгену

ФРН запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгену

02:47 04.06.2024
Збірні України та Німеччини зіграли внічию у товариському матчі

Збірні України та Німеччини зіграли внічию у товариському матчі

19:25 03.06.2024
Зливові дощі на півдні Німеччини призвели до масштабних повеней, є загиблі

Зливові дощі на півдні Німеччини призвели до масштабних повеней, є загиблі

06:13 03.06.2024
Повінь на півдні Німеччини: загинув пожежник, зійшов з колії поїзд, триває евакуація населення

Повінь на півдні Німеччини: загинув пожежник, зійшов з колії поїзд, триває евакуація населення

06:43 02.06.2024
У Німеччині хакери атакували партію ХДС, триває розслідування

У Німеччині хакери атакували партію ХДС, триває розслідування

04:53 02.06.2024
У Німеччині хакери атакували партію ХДС, триває розслідування

У Німеччині хакери атакували партію ХДС, триває розслідування

13:51 31.05.2024
Німеччина дозволила Україні бити наданою зброєю по РФ через наступ на Харків - ЗМІ

Німеччина дозволила Україні бити наданою зброєю по РФ через наступ на Харків - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами щодо підтримки України

Генштаб ЗСУ: Ворог атакує на куп'янському, лиманському та краматорському напрямках, найбільшу активність зберігає на покровському

Відключення е/е в понеділок застосовуватимуться з 16:00 до 22:00

ОСТАННЄ

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Унаслідок нічного обстрілу Куп'янська-Вузлового поранено мирну жительку

Двоє людей постраждали в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів за добу - ОВА

Ворог за добу 523 рази вдарив по Запорізькій області, є руйнування

РФ вивела ракетоносії в Чорне, Азовське та Середземне моря

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь та ОТГ Дніпропетровщини, є поранена

Боррель засудив Ізраїль за атаку на табір біженців у Газі для звільнення заручників

В Україну вдалося повернути з РФ ще одну дитину

Окупанти за добу втратили 1190 осіб

У Сумській області відновили енергопостачання для більшості жителів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА