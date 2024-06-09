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18:54 09.06.2024

Обстрілу зазнали Нікополь, Червоногригорівська та Мирівська громади Дніпропетровської області - Лисак

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Обстрілу зазнали Нікополь, Червоногригорівська та Мирівська громади Дніпропетровської області - Лисак

Обстрілу російських окупантів у неділю зазнали Нікополь, Червоногригорівська та Мирівська громада Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщині сьогодні без жертв і постраждалих. Росіяни нещадно били по району цілий день. 15 разів вдарили дронами-камікадзе. Двічі обстріляли з важкої артилерії", - йдеться в його телеграм-каналі ввечері в неділю.

За його словами, серед пошкоджень у самому Нікополі 2 інфраструктурних об'єкти і стільки ж приватних будинків. Зачепило також багатоповерхівку, господарську споруду та лінію електропередач.

Дісталося і Червоногригорівській та Мирівській громадам. Там розбиті продуктовий магазин, приватний будинок, гараж, господарська споруда. А ще - 6 сонячних панелей.

Теги: #дніпропетровська_область #обстріли

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