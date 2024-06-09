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18:53 09.06.2024

Окупанти переформатовують освітню програму для школярів на пропаганду в Запорізькій області - Федоров

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Окупанти переформатовують освітню програму для школярів на пропаганду в Запорізькій області - Федоров

Російські окупанти переформатовують освітню програму для школярів на пропаганду з метою військових потреб у Запорізькій області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Освіта на захоплених територіях давно знищена - залишилася тільки пропаганда. Але відвідувати школи треба обов’язково - інакше батьків позбавлять батьківських прав. Замість знань дають ідеологію - змушують вчитися за російськими програмами, які транслюють кремлівські наративи. Організовують лекції "ветеранів сво" для популяризації загарбницької війни кремля", - йдеться в повідомленні.

"З 1 вересня навчання переформатовують - додають воєнну складову. На уроках замість безпеки життєдіяльності навчатимуть стройовій підготовці та тактиці ведення бою. В життя дітей на ТОТ з минулого повернулася "зарніца" разом із нормами ГТО", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Федорова, школярів змушуватимуть розвивати "наукові проєкти", пов'язані зі створенням і управлінням БПЛА

Крім того, кафедри підготовки офіцерів служби радіоелектронної боротьби (РЕБ) будуть відкриті при цивільних вишах. Там готуватимуть офіцерів для російської армії.

Теги: #запорізька_область #пропаганда_рф #школа

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