У Чернівецькій області горів завод із виробництва брикетів, жертв немає - ДСНС

Чернівецькі рятувальники ліквідували пожежу на площі 1000 кв м, що виникла на одному з підприємств області в неділю вранці, повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вогнем було знищено обладнання з виробництва брикетів, готову продукцію, речі побутового вжитку... Постраждалих і загиблих під час пожежі немає. Причина пожежі встановлюють фахівці", - ідеться в повідомленні.

На місце події працювали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, державного пожежно-рятувального поста міста Вашківці та місцеві пожежні команди сіл Іспас, Мілієво, Банилів і добровільна пожежна команда смт Кути.