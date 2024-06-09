Події

18:45 09.06.2024

У Чернівецькій області горів завод із виробництва брикетів, жертв немає - ДСНС

1 хв читати

Чернівецькі рятувальники ліквідували пожежу на площі 1000 кв м, що виникла на одному з підприємств області в неділю вранці, повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вогнем було знищено обладнання з виробництва брикетів, готову продукцію, речі побутового вжитку... Постраждалих і загиблих під час пожежі немає. Причина пожежі встановлюють фахівці", - ідеться в повідомленні.

На місце події працювали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини, державного пожежно-рятувального поста міста Вашківці та місцеві пожежні команди сіл Іспас, Мілієво, Банилів і добровільна пожежна команда смт Кути.

Теги: #завод #чернівецька_область #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 08.06.2024
Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили, жертв і постраждалих немає

Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили, жертв і постраждалих немає

14:59 05.06.2024
В Одесі знайдено загиблою 20-річну співробітницю поліції, яку хвилею знесло з пірса, - ДСНС

В Одесі знайдено загиблою 20-річну співробітницю поліції, яку хвилею знесло з пірса, - ДСНС

11:27 02.06.2024
На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 3,9 тис. га - ДСНС

На Харківщині лісовими пожежами охоплено понад 3,9 тис. га - ДСНС

11:15 02.06.2024
У Миколаївській області рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, що виникла внаслідок падіння уламків БпЛА - ДСНС

У Миколаївській області рятувальники ліквідували пожежу площею 1500 кв. м, що виникла внаслідок падіння уламків БпЛА - ДСНС

20:05 17.05.2024
Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Одещини, на площі 8000 кв. м

Рятувальники ліквідують пожежу, що виникла внаслідок обстрілу Одещини, на площі 8000 кв. м

15:22 06.05.2024
У Кропивницькому пожежа на підприємстві, інформація про постраждалих уточнюється - ДСНС

У Кропивницькому пожежа на підприємстві, інформація про постраждалих уточнюється - ДСНС

14:48 04.05.2024
Пожежу в Миколаєві на деревообробному підприємстві ліквідовано - ДСНС

Пожежу в Миколаєві на деревообробному підприємстві ліквідовано - ДСНС

13:31 04.05.2024
Пожежу в Миколаєві на деревообробному підприємстві локалізовано на 2 тис. кв м, гасіння окремих осередків горіння триває - ДСНС

Пожежу в Миколаєві на деревообробному підприємстві локалізовано на 2 тис. кв м, гасіння окремих осередків горіння триває - ДСНС

19:01 01.05.2024
На Великдень чергуватимуть понад 7 тис. рятувальників - ДСНС

На Великдень чергуватимуть понад 7 тис. рятувальників - ДСНС

19:28 29.04.2024
Колишніх керівників "Запорізького електровозоремонтного заводу" засуджено до позбавлення волі

Колишніх керівників "Запорізького електровозоремонтного заводу" засуджено до позбавлення волі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб ЗСУ: Ворог атакує на куп'янському, лиманському та краматорському напрямках, найбільшу активність зберігає на покровському

Відключення е/е в понеділок застосовуватимуться з 16:00 до 22:00

У МИРГОРОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУЛО ЧУТИ ВИБУХ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ПРО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

У Чорному морі знаходиться один, в Азовському – три кораблі носія "Калібрів"

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: Ворог атакує на куп'янському, лиманському та краматорському напрямках, найбільшу активність зберігає на покровському

Окупанти вдарили КАБом по Харкову, пошкоджено будинки

Відключення е/е в понеділок застосовуватимуться з 16:00 до 22:00

Обстрілу зазнали Нікополь, Червоногригорівська та Мирівська громади Дніпропетровської області - Лисак

Окупанти переформатовують освітню програму для школярів на пропаганду в Запорізькій області - Федоров

Окупанти завдали удару по приватному сектору Харкова, почалася пожежа

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу автомобіля швидкої допомоги в Херсонській області зросла до трьох - Прокудін

Кількість боїв від початку доби зросла до 55: на Покровському напрямку обстановка напружена, на Харківському ворог збільшив кількість атак

Кількість бойових зіткнень на фронті з опівночі перевищила 50, із них 20 на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Мешканець Луцька вирішив перевірити працездатність замовленої піротехнічної гранати просто у відділенні пошти, йому надано медичну допомогу - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА