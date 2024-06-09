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14:00 09.06.2024

Макрон і Байден сподіваються, що країни G7 підтримають фонд на $50 млрд для України

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Макрон і Байден сподіваються, що країни G7 підтримають фонд на $50 млрд для України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вони з президентом США Джо Байденом сподіваються на підтримку країнами G7 на майбутньому саміті спеціального фонду для України на 50 млрд доларів.

На спільній пресконференції з Байденом у Парижі Макрон заявив, що вони обговорили важливі питання, "і перше з них - Україна".

"Під час зустрічі G7 ми сподіваємося - обидва сподіваємося, що всі члени G7 погодяться на 50-мільярдний фонд солідарності для України", - сказав президент Франції.

Макрон також додав, що майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії буде "критичним етапом". Також лідери приділили увагу саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Макрон запевнив у продовженні підтримки України "так інтенсивно і так довго, як це необхідно".

"І я хотів би подякувати вам, сер, за прихильність Сполучених Штатів Америки і за нещодавно підтверджені вами рішення, згідно з якими ви стали на наш бік і зіграли вирішальну роль у цьому конфлікті. У цьому конфлікті йдеться про безпеку і стабільність Старої Європи", - зазначив він.

За словами Макрона, погляди Франції та США сходяться в тому, що стосується України.

"Що стосується українського питання, то, як я вже сказав, наші погляди сходяться: повага до міжнародного права, свобода людей визначати своє майбутнє і самовизначатися. І дякую вам за те, що ви на боці Європи", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір знову зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7 в італійському Барі з 13 до 15 червня. Зустріч буде присвячена використанню заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України.

У травні 2024 року Bloomberg писав, що країни G7 схиляються до того, щоб прийняти план США скористатися прибутком із заморожених російських активів. Цей крок дав би змогу забезпечити щонайменше $50 млрд коштів для України.

Теги: #байден #макрон #g7

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