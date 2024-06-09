Події

01:45 09.06.2024

Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області

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Війська РФ за минулий день здійснили 26 обстрілів 11 громад Сумської області

Російські окупанти за минулий день 26 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація у Телеграм-каналі станом на 21.00 суботи.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів. - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, у Середино-Будській громаді було зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух), мінометні (4 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.

У Миколаївській громаді було здійснено артилерійський обстріл (1 вибух) та атаку FPV дроном (2 вибухи).

По Білопільській громаді нанесено мінометні (2 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.

У Шалигінській громаді завдано артилерійських обстрілів (2 вибухи) та атаки FPV дроном (1 вибух).

В Есманській громаді зафіксовано атаку FPV дроном (2 вибухи) та мінометні обстріли (4 вибухи).

У Великописарівській громаді були артилерійські обстріли (3 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).

Під мінометним обстрілом опинилася Новослобідська (10 вибухів), Зноб-Новгородська (3 вибухи) та Хотинська (2 вибухи) громади.

Артилерійські обстріли зазнали Краснопільська (11 вибухів) і Кролевецька (2 вибухи) громади.

Теги: #україна #сумська_область #зведення #обстріли

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