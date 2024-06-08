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22:27 08.06.2024

Астронавт Аполлона-8 Вільям Андерс загинув в авіакатастрофі

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Астронавт Аполлона-8 Вільям Андерс загинув в авіакатастрофі
Фото: NASA/Bill Anders

Астронавт і державний діяч Вільям Андерс (William Alison "Bill" Anders), який був одним із перших трьох людей, які вийшли на орбіту Місяця, та який зробив знамениту фотографію "Сходження Землі" під час місії НАСА "Аполлон-8" 1968 року, загинув у п'ятницю внаслідок аварії невеликого літака в штаті Вашингтон, йому було 90, повідомляє Reuters.

Глава НАСА Білл Нельсон віддав данину поваги Андерсу в соціальних мережах, опублікувавши культове зображення Землі, що здіймається над місячним горизонтом.

"У 1968 році Білл Андерс показав людству один із найвеличніших дарів, які може дати астронавт. Він подорожував до порогу Місяця і допоміг усім нам побачити дещо інше: самих себе ", - заявив Нельсон.

Андерс самотужки пілотував літак, коли той упав біля узбережжя острова Джонс, частини архіпелагу островів Сан-Хуан на північ від Сіетла, між Вашингтоном і островом Ванкувер у Британській Колумбії, повідомила The Seattle Times із посиланням на його сина Грега.

За даними телевізійної станції KCPQ-TV Андерс перебував за штурвалом вінтажного одномоторного навчального літака Т-34 Mentor, який належав йому. На відеозаписі, показаному на KCPQ, видно, як літак різко пікірує з неба, а потім врізається у воду недалеко від берега.

Вільям Андерс народився 17 жовтня 1933 року в сім'ї лейтенанта флоту США Артура Андерса. У 1955 році закінчив Військово-морську академію США, здобув ступінь бакалавра наук. У 1962 році в Технологічному інституті ВПС США здобув ступінь магістра наук з ядерної техніки. У 1979 році пройшов курс розробки перспективних засобів управління в Гвардійській школі бізнесу.

Андерс почав кар'єру військового пілота 1955 року, приєднався до загону астронавтів NASA 1963-го. У 1968 у складі екіпажу космічного корабля "Аполлон-8" спільно з Френком Борманом і Джеймсом Ловеллом, вперше в історії пілотований корабель вийшов на орбіту Місяця. 1969 року Андерс залишив NASA і вступив на державну службу, працював виконавчим секретарем Національної Ради з аеронавтики і дослідження космічного простору, 1976 року призначений послом США в Норвегії. Після відходу з державної служби обіймав низку керівних посад у корпораціях General Electric, Textron і General Dynamics. У 1994 – пішов у відставку з корпоративних постів і був президентом і співзасновником Музею авіаційної слави.

 

Теги: #загибель #сша #астронавт

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