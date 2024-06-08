Унаслідок ворожих ударів по Хотімлі одна людина загинула, двоє поранених

За уточненими даними, унаслідок суботніх авіаударів, завданих ЗС РФ по Хотімлі Старосалтівської громади Харківської області, 1 людина загинула, двоє поранені, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Загинув чоловік. Дві жінки, 35 років і 43 роки, дістали поранення. Пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) КК України.