Події

20:42 08.06.2024

Унаслідок ворожих ударів по Хотімлі одна людина загинула, двоє поранених

1 хв читати
Унаслідок ворожих ударів по Хотімлі одна людина загинула, двоє поранених

За уточненими даними, унаслідок суботніх авіаударів, завданих ЗС РФ по Хотімлі Старосалтівської громади Харківської області, 1 людина загинула, двоє поранені, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Загинув чоловік. Дві жінки, 35 років і 43 роки, дістали поранення. Пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) КК України.

 

 

 

Теги: #харків #жертви #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 08.06.2024
У Харкові внаслідок падіння дерева постраждали дві жінки та дитина

У Харкові внаслідок падіння дерева постраждали дві жінки та дитина

17:37 06.06.2024
Американську зброю не використовуватимуть для ударів по Москві та Кремлю - Байден

Американську зброю не використовуватимуть для ударів по Москві та Кремлю - Байден

08:16 06.06.2024
У Житомирській області сталася ДТП, є загиблі

У Житомирській області сталася ДТП, є загиблі

02:45 06.06.2024
У Чехії зіткнувся пасажирський потяг, що прямував в Україну, і вантажний поїзд, відомо про щонайменше 4 загиблих

У Чехії зіткнувся пасажирський потяг, що прямував в Україну, і вантажний поїзд, відомо про щонайменше 4 загиблих

07:32 05.06.2024
Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

Із 2014 року Росія вбила в Україні понад 800 дітей

07:23 05.06.2024
США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі

США дозволили Україні збивати ворожі літаки навіть поза її територією з початку війни - Кірбі

23:44 03.06.2024
Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім

Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім

12:23 03.06.2024
Затримано харків'янина, який передавав окупантам відомості про дислокацію ЗСУ і маршрути мобільних груп ППО - прокуратура

Затримано харків'янина, який передавав окупантам відомості про дислокацію ЗСУ і маршрути мобільних груп ППО - прокуратура

18:47 01.06.2024
У Харкові завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ворожого ракетного удару в ніч на 31 травня - Терехов

У Харкові завершено пошуково-рятувальну операцію на місці ворожого ракетного удару в ніч на 31 травня - Терехов

18:36 01.06.2024
Унаслідок ДТП на харківській окружній дві людини загинули, одну госпіталізовано у важкому стані - поліція

Унаслідок ДТП на харківській окружній дві людини загинули, одну госпіталізовано у важкому стані - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

Виконавчий директор Реєстру збитків: Очікуємо від 6 до 8 млн заяв

Керівниця команди МКС в Україні: Встановлюємо локації, на яких РФ піддавала найжорстокішим тортурам українських військовополонених і цивільних

ОСТАННЄ

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, більше половини з них - на покровському та курахівському напрямках

Україна та ЄС ґрунтовно обговорили текст проєкту безпекової угоди

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації в ЗС України з березня 2022 року - Міноборони

Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

Кожен власник зруйнованого житла за кілька тижнів зможе подати заяву до Реєстру збитків

Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили, жертв і постраждалих немає

Знаємо, що кібератаки будуть, будуємо надійну систему захисту Реєстру збитків - виконавчий директор

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА