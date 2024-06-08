Події

20:41 08.06.2024

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

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Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

Російській армії не вдалося реалізувати свій прорив на півночі Харківської області, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

"Говорив сьогодні з головкомом - загалом про ситуацію. Вагомий результат - те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, "максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю і тероризують Харківщину".

Глава держави також повідомив, що харківський напрямок посилено. "І буде ще посилено (для армії РФ - ІФ-У)", - наголосив він.

Крім того, як повідомив Зеленський, він заслухав доповідь Сирського і про донецький напрямок, де, за його словами, зараз найважче.

"Працюємо над тим, щоб забезпечити більше резервів у нашій армії", - резюмував президент.

 

Теги: #харківський #ситуація #рф #напрямок

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