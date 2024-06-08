Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто.

"Подякував народу, уряду і команді міністерства за всю підтримку і допомогу, яку Італія надає Україні з часу повномасштабного вторгнення, зокрема за рішення про передачу матеріально-технічної допомоги, систем ППО", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті, зокрема, в Харкові, а також саміт НАТО у Вашингтоні.

Єрмак поінформував Крозетто про удари росіян по українській критичній інфраструктурі."Італія продовжує підтримувати Україну в межах своїх можливостей. Обговорили потенціал спільного виробництва в секторі ВПК", - додав керівник ОП.

