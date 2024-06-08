Події

19:31 08.06.2024

Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

1 хв читати
Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто.

"Подякував народу, уряду і команді міністерства за всю підтримку і допомогу, яку Італія надає Україні з часу повномасштабного вторгнення, зокрема за рішення про передачу матеріально-технічної допомоги, систем ППО", - написав Єрмак у телеграм-каналі в суботу.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на фронті, зокрема, в Харкові, а також саміт НАТО у Вашингтоні.

Єрмак поінформував Крозетто про удари росіян по українській критичній інфраструктурі."Італія продовжує підтримувати Україну в межах своїх можливостей. Обговорили потенціал спільного виробництва в секторі ВПК", - додав керівник ОП.

 

 

Теги: #єрмак #міноборони #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:11 08.06.2024
Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

18:48 08.06.2024
Папа Римський прийняв Єрмака, обговорювали підготовку до Саміту миру

Папа Римський прийняв Єрмака, обговорювали підготовку до Саміту миру

13:56 07.06.2024
У столичній Консерваторії відбувся концерт з нагоди 214- ї річниці Аргентинської Травневої Революції та 78-ї річниці Дня Італійської Республіки

У столичній Консерваторії відбувся концерт з нагоди 214- ї річниці Аргентинської Травневої Революції та 78-ї річниці Дня Італійської Республіки

19:53 05.06.2024
QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

19:02 05.06.2024
Заступниця міністра оборони: Ми впроваджуємо комплексний підхід для захисту прав військовослужбовців, будуть і виїзні перевірки, і налагоджений механізм реагування на скарги

Заступниця міністра оборони: Ми впроваджуємо комплексний підхід для захисту прав військовослужбовців, будуть і виїзні перевірки, і налагоджений механізм реагування на скарги

15:02 05.06.2024
Туреччина може сприяти розширенню переліку учасників Саміту миру та залученню до цього процесу Китаю і Бразилії - Єрмак

Туреччина може сприяти розширенню переліку учасників Саміту миру та залученню до цього процесу Китаю і Бразилії - Єрмак

09:07 05.06.2024
Єрмак про Саміт миру: Ми будемо раді бачити Камалу Гарріс, а також інших лідерів і представників держав Заходу і Глобального Півдня

Єрмак про Саміт миру: Ми будемо раді бачити Камалу Гарріс, а також інших лідерів і представників держав Заходу і Глобального Півдня

22:55 03.06.2024
Глава МЗС Італії підтвердив плани передати Україні систему ППО SAMP/T

Глава МЗС Італії підтвердив плани передати Україні систему ППО SAMP/T

20:44 03.06.2024
Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP/T

Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP/T

11:08 03.06.2024
Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес - Міноборони

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес - Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

Виконавчий директор Реєстру збитків: Очікуємо від 6 до 8 млн заяв

Керівник команди МКС в Україні: Встановлюємо локації, на яких РФ піддавала найжорстокішим тортурам українських військовополонених і цивільних

Стабілізаційні відключення в суботу розпочнуться з 18:00 - ДТЕК

Атака безпілотників на аеродром у російській Північній Осетії була спецоперацією української військової розвідки - джерело

ОСТАННЄ

Кожен власник зруйнованого житла за кілька тижнів зможе подати заяву до Реєстру збитків

Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили, жертв і постраждалих немає

Знаємо, що кібератаки будуть, будуємо надійну систему захисту Реєстру збитків - виконавчий директор

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

Виконавчий директор Реєстру збитків: Очікуємо від 6 до 8 млн заяв

На колишнього мера-колаборанта Куп'янська скоєно замах, він у критичному стані

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 56, із них 23 відбулося на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Генпрокурор: До 90% військовополонених піддаються фізичним і моральним тортурам

Керівник команди МКС в Україні: Встановлюємо локації, на яких РФ піддавала найжорстокішим тортурам українських військовополонених і цивільних

У неділю графіки відключень застосовуватимуться з 20.00 до 22.00 - ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА