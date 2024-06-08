Знаємо, що кібератаки будуть, будуємо надійну систему захисту Реєстру збитків - виконавчий директор

Кібератаки на Реєстр збитків будуть, вибудовуються всі елементи системи захисту, зазначає виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський.

"Ми не тільки припускаємо, що ці атаки будуть, ми знаємо, що вони будуть. І ми з першого дня до них готуємося і вбудовуємо всі необхідні елементи кіберзахисту в дизайн нашої системи", - сказав він під час воркшопу для медіа з міжнародного права збройних конфліктів і притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини.

Виконавчий директор Реєстру збитків запевнив: "Ми докладаємо всіх можливих зусиль - і практичних, і професійних, і фінансових, - щоб захистити систему, зробити її абсолютно недосяжною для зовнішнього впливу".