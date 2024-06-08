Події

19:16 08.06.2024

Знаємо, що кібератаки будуть, будуємо надійну систему захисту Реєстру збитків - виконавчий директор

1 хв читати
Знаємо, що кібератаки будуть, будуємо надійну систему захисту Реєстру збитків - виконавчий директор

Кібератаки на Реєстр збитків будуть, вибудовуються всі елементи системи захисту, зазначає виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський.

"Ми не тільки припускаємо, що ці атаки будуть, ми знаємо, що вони будуть. І ми з першого дня до них готуємося і вбудовуємо всі необхідні елементи кіберзахисту в дизайн нашої системи", - сказав він під час воркшопу для медіа з міжнародного права збройних конфліктів і притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини.

Виконавчий директор Реєстру збитків запевнив: "Ми докладаємо всіх можливих зусиль - і практичних, і професійних, і фінансових, - щоб захистити систему, зробити її абсолютно недосяжною для зовнішнього впливу".

 

 

Теги: #захист #кібератаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 04.06.2024
Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

Захисту та відновленню енергетики має бути приділена тотальна увага всіх відповідальних посадовців

04:39 04.06.2024
Польща має намір виділити 3 млрд злотих на кібербезпеку після кібератаки РФ

Польща має намір виділити 3 млрд злотих на кібербезпеку після кібератаки РФ

11:45 01.06.2024
Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

Зеленський: Повний захист українського неба має стати нормою, партнери точно знають, що для цього потрібно

11:40 01.06.2024
Гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі - Зеленський

Гарантована незалежність України буде завжди надійним захистом кожній дитині в нашій державі - Зеленський

12:22 25.05.2024
Генсек НАТО заявив про готовність Альянсу задіяти п'яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки

Генсек НАТО заявив про готовність Альянсу задіяти п'яту статтю про колективну оборону в разі кібератаки

19:24 21.05.2024
Почастішали кібератаки на бухгалтерів, можливі шахрайські схеми із системами дистанційного банківського обслуговування

Почастішали кібератаки на бухгалтерів, можливі шахрайські схеми із системами дистанційного банківського обслуговування

20:51 08.05.2024
Низка держструктур Польщі повідомляє про кібератаки хакерів угруповання АРТ28

Низка держструктур Польщі повідомляє про кібератаки хакерів угруповання АРТ28

16:39 03.05.2024
У зв'язку з кібератаками на політпартії, у яких Німеччина звинуватила спонсороване ГРУ угруповання, союзники по НАТО виступили з заявою

У зв'язку з кібератаками на політпартії, у яких Німеччина звинуватила спонсороване ГРУ угруповання, союзники по НАТО виступили з заявою

15:52 03.05.2024
Боррель від імені ЄС у зв'язку з кібератаками спонсорованого РФ угруповання АРТ28: не потерпимо і використаємо весь спектр реагування

Боррель від імені ЄС у зв'язку з кібератаками спонсорованого РФ угруповання АРТ28: не потерпимо і використаємо весь спектр реагування

16:02 24.04.2024
Чисельність вовків в Україні різко зменшилася до 2 тисяч, необхідні законодавчі зміни для збереження популяції

Чисельність вовків в Україні різко зменшилася до 2 тисяч, необхідні законодавчі зміни для збереження популяції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

Виконавчий директор Реєстру збитків: Очікуємо від 6 до 8 млн заяв

Керівник команди МКС в Україні: Встановлюємо локації, на яких РФ піддавала найжорстокішим тортурам українських військовополонених і цивільних

Стабілізаційні відключення в суботу розпочнуться з 18:00 - ДТЕК

Атака безпілотників на аеродром у російській Північній Осетії була спецоперацією української військової розвідки - джерело

ОСТАННЄ

Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

Кожен власник зруйнованого житла за кілька тижнів зможе подати заяву до Реєстру збитків

Масштабну пожежу в Харкові повністю загасили, жертв і постраждалих немає

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

Виконавчий директор Реєстру збитків: Очікуємо від 6 до 8 млн заяв

На колишнього мера-колаборанта Куп'янська скоєно замах, він у критичному стані

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 56, із них 23 відбулося на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Генпрокурор: До 90% військовополонених піддаються фізичним і моральним тортурам

Папа Римський прийняв Єрмака, обговорювали підготовку до Саміту миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА