На колишнього мера-колаборанта Куп'янська скоєно замах, він у критичному стані

У п'ятницю в РФ було скоєно замах на колишнього міського голову Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору, який добровільно співпрацював з окупантами, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"7 червня 2024 року у місті старий оскол на росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії опзж. Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

У ГУР нагадують, що в червні 2022 року Мацегора підписав т.зв. протокол створення окупаційної Харківської адміністрації та публічно про це оголосив. Після звільнення Куп'янська Мацегора втік із росіянами в Бєлгородську область, де вони приставили до колаборанта посилену охорону.

"Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу — критичний", - зазначають у ГУР.