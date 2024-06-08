Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 56, із них 23 відбулося на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Станом на 16.30 суботи загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 56, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На харківському напрямку ворог після обіду з напрямку Бєлгорода вдарив КАБом по району села Веселе. Від початку доби противник здійснив 3 наступальні дії.

На куп'янському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення, ЗСУ відбили всі атаки.

На краматорському напрямку ворог завдав авіаудару біля села Північне.

На покровському напрямку тривають дев'ять бойових зіткнень біля Новопокровського, Євгенівки, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Загалом від початку доби на напрямку відбулося 23 бойові зіткнення. Сили оборони відбили ворожі атаки біля Новоолександрівки, Невельського, Нетайлового та Сокола. Окупанти завдали по одному авіаудару неподалік Веселого та Новоолександрівки.

На курахівському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника, тривають бойові дії в трьох локаціях поблизу Красногорівки.

"Загострилася ситуація біля села Іллінка - ворог скинув у той район дві керовані авіабомби", - зазначають у Генштабі.