Атака безпілотників на аеродром у російській Північній Осетії була спецоперацією української військової розвідки - джерело

Атака безпілотників на аеродром у російській Північній Осетії, що сталася в ніч на 8 червня, є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За даними джерела, наслідки атаки уточнюються.

У м.Моздок у Північній Осетії розташований аеродром, з якого злітають носії аеробалістичних і крилатих ракет МіГ-31К і Ту.