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14:21 08.06.2024

Атака безпілотників на аеродром у російській Північній Осетії була спецоперацією української військової розвідки - джерело

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Атака безпілотників на аеродром у російській Північній Осетії була спецоперацією української військової розвідки - джерело

Атака безпілотників на аеродром у російській Північній Осетії, що сталася в ніч на 8 червня, є спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За даними джерела, наслідки атаки уточнюються.

У м.Моздок у Північній Осетії розташований аеродром, з якого злітають носії аеробалістичних і крилатих ракет МіГ-31К і Ту.

Теги: #безпілотники #аеродром #атака #північна_осетія

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