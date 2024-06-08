Події

12:39 08.06.2024

Від початку доби відбулося 34 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

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Від початку доби відбулося 34 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Від початку поточної доби на лінії фронту відбулося 34 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники здійснили 12 авіаційних ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами та 513 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

На Харківському напрямку станом на 11:00 тривають три атаки окупантів у районі Вовчанська. Ситуація під контролем.

У Куп'янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже три бойових зіткнення. У районі Макіївки атаку відбито, а дві - тривають поблизу Греківки та Невського.

На Лиманському напрямку відбувається бій неподалік Тернів, без успіху для противника.

На Сіверському напрямку відбито п'ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Білогорівки, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку від початку доби відбито два штурми противника в районах Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ у глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву української оборони в районах Новоолександрівки, Сокола та Новопокровського. Від початку доби відбулося вже 10 бойових зіткнень. Чотири атаки відбито. Ще п'ять - тривають. Ситуація під контролем сил оборони України.

На Курахівському напрямку ворог двічі робив штурмові дії поблизу Парасковіївки. Одну атаку успішно відбито. Бій триває.

На Оріхівському напрямку російський агресор зробив одну безуспішну спробу поліпшити тактичне положення в районі Новопрокопівки.

На Придніпровському напрямку одного разу окупанти намагалися відтіснити українських захисників у районі Кринок. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.

Теги: #зсу #фронт

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