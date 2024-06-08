Події

04:21 08.06.2024

Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області

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Окупанти за минулий день обстріляли шість громад Сумської області

Російські окупанти за минулий день обстріляли шість прикордонних громад Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманська, Великописарівська громади", - йдеться у зведенні.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано: Краснопільська громада - ворог гатив із мінометів (6 вибухів) та артилерії (14 вибухів); Шалигинська громада - зафіксовано мінометний (4 вибухи) та артилерійський (11 вибухів) обстріл; Великописарівська громада - 3 міни скинув ворог на територію громади та здійснив артилерійський обстріл (6 вибухів).

 

Теги: #україна #сумская_область #обстріли

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