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21:02 07.06.2024

Кулеба обговорив із вісьмома міністрами Північної Європи та Балтії способи забезпечення переваги України на полі бою

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Кулеба обговорив із вісьмома міністрами Північної Європи та Балтії способи забезпечення переваги України на полі бою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із вісьмома міністрами Північної Європи та Балтії способи забезпечення переваги України на полі бою і в дипломатії.

"Сьогодні я провів плідну дискусію з колегами міністрами закордонних справ країн "Нордично-балтійської вісімки": Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція. Ми обговорили нові ідеї щодо зміцнення нашого багатостороннього співробітництва та покращення обороноздатності України. Наша спільна мета - дати Україні перевагу на полі бою і в дипломатії", - написав Кулеба в соцмережі Х.

За його словами, вони з колегами також обговорили майбутній Глобальний саміт миру та переговорні рамки вступу України до ЄС. Сторони скоординували кроки для забезпечення максимальних результатів на обох напрямках, додав міністр.

"Я вдячний моїм колегам за їхню непохитну підтримку й готовність розвивати нашу співпрацю", - зазначив глава МЗС України.

 

Теги: #балтія #європа #кулеба

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