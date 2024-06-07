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19:18 07.06.2024

Кабмін схвалив залучення ще 30 млн євро від KfW на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області - Шмигаль

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Кабмін схвалив залучення ще 30 млн євро від KfW на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив залучення ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW) на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення про залучення ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW). Ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, це підвищить стійкість української енергосистеми та поліпшить її інтеграцію з європейською.

Теги: #кабмін

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