У Вільнюсі відкрилася дводенна Міжнародна конференція "Шлях до відновлення культурного сектору України", у якій беруть участь приблизно 200 учасників з різних країн світу, її результати буде представлено на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Берліні.

"У Вільнюсі відкрилася дводенна Міжнародна конференція "Шлях до відновлення культурного сектору України", ініційована президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі з генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азуле в Україні", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики (МКІП) у п'ятницю.

Повідомляється, що перед початком заходу відбулася пресконференція, де представники ЮНЕСКО, Литви й України окреслили ключові напрями роботи під час конференції.

"Росія веде війну, однією з цілей якої є стирання ідентичності українського народу. Про це свідчать численні злочини проти культурної спадщини та української мови - руйнування пам'яток, спотворення історичної пам'яті, привласнення імен наших поетів і художників та викрадення культурних цінностей", - наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму відеозверненні до учасників конференції, передає пресслужба МКІП.

Глава уряду також відзначив нагальну потребу створення правових умов для можливості виключення РФ з ЮНЕСКО та її керівних, конвенційних, робочих органів за систематичне порушення Статуту та принципів ЮНЕСКО.

"Спільна історія та цінності пов'язують Україну та Литву. Литва непохитно солідарна з Україною та повністю підтримує всі її зусилля, спрямовані на збереження культурної спадщини. Нехай ця конференція стане каталізатором до дій. Я закликаю всіх вас до конструктивного обміну досвідом та співпраці в пошуку інноваційних рішень, які забезпечуватимуть відновлення та процвітання української культури. Спільними зусиллями та непохитною відданістю ми зможемо і повинні захистити культурне багатство України для майбутніх поколінь. Разом ми можемо і повинні забезпечити, щоб українська культура продовжувала надихати і збагачувати світ", - зазначила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, слова якої наведено в повідомленні МКІП.

"Культура не може бути перенесена на післявоєнний час. Констатуючи наші втрати, ми маємо забезпечити роботи з консервації вже зараз. Ми маємо конкретні пропозиції щодо кожного об'єкта. Є ще один виклик - людський капітал. Культуру роблять люди, а ми сьогодні їх втрачаємо. Хтось змінив професії, поїхав, хтось на фронті, а хтось не прийшов у культуру. Ключовим викликом для нас є готовність до реставраційних робіт після завершення війни. Тут викликом є підготовка професійних реставраторів", - сказав в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Він зазначив, що з 24 лютого 2022 року Росія знищила або пошкодила 1080 об'єктів культурної спадщини у 18 регіонах. Пошкоджено 2003 культурні центри, закрито близько 4000 закладів культури.

"Наша спільна робота зараз є порятунком для безцінних артефактів людської цивілізації. Наш дух і нашу культуру не здатен знищити жоден ворог, адже ми єдині у своєму прагненні - захистити світову спадщину та передати її наступним поколінням", - додав Карандєєв. Також в. о. міністра акцентував на необхідності створення постійного офісу ЮНЕСКО в Україні, адже питання відновлення спадщини буде актуальним ще багато років.

"Від початку повномасштабної війни ми намагалися підтримувати Україну та координувати всі питання й допомогу. Працюючи з партнерами ЮНЕСКО, намагались виробляти план дій, який буде працювати згідно зі стандартами, як у Києві та в Одесі. У Львові було відкрито культурний хаб для того, щоб цей сектор не зупинявся. Так само пробуємо запобігати незаконному продажу об'єктів культурної спадщини. Так само інтегруємо аспекти культурного навчання в школах, щоб вони залишалися провідниками культури в часи війни", - сказав заступник генерального директора ЮНЕСКО з питань культури Ернесто Оттоне Рамірес на початку конференції. Він зазначив, що ЮНЕСКО вже надало ресурси для відновлення культурних просторів, 31 музею, 25 пам'яток, 15 бібліотек й одного архіву.

У заході беруть участь близько 200 учасників з різних країн світу, які підтримують відбудову України - представники урядів, міністри культури, представники міжнародних і неурядових організацій, експерти. Підсумком конференції стане оновлений документ "План дій для культури в Україні", підготовлений ЮНЕСКО та міжнародними експертами, а також заключний документ, підготовлений міністерствами культури Литви та України - "Вільнюський заклик до дій для відновлення культурного сектору України".

Результати Вільнюської конференції представлять на Міжнародній конференції з питань відновлення України в Берліні 11-12 червня цього року.