Кабмін затвердив перелік мов нацменшин і корінних народів України, яким загрожує зникнення

Кабінет Міністрів України затвердив перелік мов національних меншин (спільнот) і корінних народів України, яким загрожує зникнення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю. Зокрема, до зазначеного переліку внесено білоруську, гагаузьку, караїмську, кримськотатарську, кримчацьку, ромську, румейську, урумську мови та їдиш.