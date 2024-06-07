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17:36 07.06.2024

Кабмін затвердив перелік мов нацменшин і корінних народів України, яким загрожує зникнення

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Кабмін затвердив перелік мов нацменшин і корінних народів України, яким загрожує зникнення

Кабінет Міністрів України затвердив перелік мов національних меншин (спільнот) і корінних народів України, яким загрожує зникнення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю. Зокрема, до зазначеного переліку внесено білоруську, гагаузьку, караїмську, кримськотатарську, кримчацьку, ромську, румейську, урумську мови та їдиш.

Теги: #кабмін #нацменшини

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