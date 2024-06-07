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14:56 07.06.2024

ЄС у червні обговорить строки початку переговорів про вступ України та Молдови - ЗМІ

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ЄС у червні обговорить строки початку переговорів про вступ України та Молдови - ЗМІ
Фото: elements.envato.com

У ЄС наступного тижня планують обговорити питання щодо термінів початку переговорів про вступ України та Молдови до цього інтеграційного об'єднання, повідомляє в п'ятницю Financial Times із посиланням на джерела.

"Офіційне обговорення того, коли починати переговори, відбудуться наступного тижня", - пише видання із посиланням на двох осіб, знайомих із ситуацією.

За їхніми словами, Єврокомісія наполягає на тому, щоб переговори з Києвом і Кишиневом стартували вже в червні. У п'ятницю її представники заявили постпредам країн ЄС, що зараз Україна відповідає поставленим раніше критеріям.

Бельгія, яка зараз головує в ЄС, сподівається провести перший раунд переговорів 25 червня. У липні головування перейде до Угорщини, керівники якої без ентузіазму ставляться до планів розширення Євросоюзу.

Єврокомісія торік рекомендувала розпочати переговори з Кишиневом і Києвом, однак рішень щодо конкретної дати старту переговорного процесу немає досі. Спочатку голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявляла, що переговори з Києвом розпочнуться, щойно він виконає реформи. Повідомлялося, що ЄК надасть оновлену інформацію щодо цих переговорів у березні 2024 року.

У лютому 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі. У червні того року рада ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до союзу.

У червні 2022 року Молдова також отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Теги: #україна #єс #молдова

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