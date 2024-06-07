Події

13:48 07.06.2024

Президентка Єврокомісії візьме участь у Саміті миру в Швейцарії та в Берліні в конференції з відновлення України

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Президентка Єврокомісії візьме участь у Саміті миру в Швейцарії та в Берліні в конференції з відновлення України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн візьме участь і в конференції в Берліні, присвяченій відновленню України, і в Саміті миру у Швейцарії.

Відповідне оголошення в п'ятницю в Брюсселі на брифінгу зробив представник Єврокомісії Ерік Мамер, анонсуючи порядок денний президентки ЄК.

"У вівторок, 11 червня, президентка Урсула фон дер Ляєн буде у Берліні, де виступить зі вступною промовою на конференції з відновлення України, організованій спільно Німеччиною та Україною. З 15 до 16 червня Урсула фон дер Ляєн - у Люцерні й візьме участь у Саміті миру в Україні, організованому Швейцарією", - оголосив він.

Теги: #саміт_миру #ляєн #берлін #конференція

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