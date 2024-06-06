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18:21 06.06.2024

СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС

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СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру російському генералу, який наказав підірвати Каховську ГЕС

Слідчі Служби безпеки України та працівники Офісу генпрокурора зібрали доказову базу на генерал-полковника, командувача угруповання військ "Днєпр" Збройних сил РФ Олега Макаревича, який віддав наказ на підрив Каховської ГЕС.

У повідомленні СБУ в четвер значиться, що воєначальник віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч на 6 червня 2023 року.

"Унаслідок цього злочину було повністю знищено об'єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 осіб, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області", - ідеться в повідомленні.

Також, як зазначають в українській спецслужбі, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму.

"Зокрема, це створило загрозу технічному обслуговуванню Запорізької АЕС, а саме - порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції", - наголошують у відомстві.

За матеріалами СБУ Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Теги: #каховська_гес #генерал_рф

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