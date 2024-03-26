Генпрокурор: Не думаю, що зараз слід об'єднувати розслідування підриву окупантами Каховської ГЕС і обстрілу ДніпроГЕС

Генеральний прокурор Андрій Костін не бачить необхідності наразі об'єднувати кримінальні провадження щодо підриву окупантами Каховської ГЕС та обстрілу Дніпровської ГЕС.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про те, чи корелюються обстріли Дніпровської ГЕС зі злочином окупантів із руйнування Каховської ГЕС і чи можуть бути ці справи об'єднані, Костін сказав: "Справа щодо Каховської ГЕС стосується її руйнування і, як наслідок, екологічної катастрофи. Це дещо інша справа".

"Наразі я не думаю, що ці два кримінальні провадження варто об'єднувати, тим паче що справа щодо підриву Каховської ГЕС і подальших спричинених тяжких наслідків для навколишнього природного середовища сама по собі є дуже об'ємною і потребуватиме значного часу для її розслідування", - зазначив генпрокурор.