Інтерфакс-Україна
Події
14:28 19.06.2025

Повідомлено про підозру фігурантам привласнення понад 240 млн грн на відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС

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Повідомлено про підозру фігурантам привласнення понад 240 млн грн на відбудові водогону після підриву Каховської ГЕС

Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом особам, які привласнили понад 240 млн грн державних коштів на відбудові водогону до Кривого Рогу після підриву Каховської ГЕС, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру п’ятьом учасникам групи, які причетні до привласнення державних коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, в процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40% від ринкової вартості.

"Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі "розрахунки" закладалися ще на етапі формування кошторису", - зазначають в Офісі генпрокурора.

За висновками експертів загальна сума збитків становить понад 240 млн грн.

В ході проведення обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, техніку та інші носії інформації, які підтверджують вчинення злочину.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Теги: #каховська_гес #привласнення

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