СБУ повідомила заочну підозру російському генералу, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ

Служба безпеки України задокументувала нові злочини екскомандувача Східного військового округу Збройних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайка, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ.

В телеграм-каналі в п'ятницю СБУ повідомляє, що російський генерал, перебуваючи на посаді у березні 2022 року, наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині.

"Для здійснення атак окупанти використали авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" та некеровані авіаційні ракети С-8", - йдеться в повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ здобули аудіоперехоплення, де Чайко віддає підлеглим бойовий наказ на застосування важкого озброєння по цивільних об’єктах українського селища.

"Як встановило розслідування, за 8 днів масованих ударів по населеному пункту ворог знищив 73 будинки. Під час обстрілів загинуло двоє місцевих жителів", - наголошують в українській спецслужбі.

Рік тому СБУ повідомила Чайку про підозру за злочинний наказ бомбардувати фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки у Бородянці на Київщині у березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про нову підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).