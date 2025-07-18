Інтерфакс-Україна
Події
17:16 18.07.2025

СБУ повідомила заочну підозру російському генералу, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ

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Служба безпеки України задокументувала нові злочини екскомандувача Східного військового округу Збройних сил РФ генерал-полковника Олександра Чайка, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ.

В телеграм-каналі в п'ятницю СБУ повідомляє, що російський генерал, перебуваючи на посаді у березні 2022 року, наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині.

"Для здійснення атак окупанти використали авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" та некеровані авіаційні ракети С-8", - йдеться в повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ здобули аудіоперехоплення, де Чайко віддає підлеглим бойовий наказ на застосування важкого озброєння по цивільних об’єктах українського селища.

"Як встановило розслідування, за 8 днів масованих ударів по населеному пункту ворог знищив 73 будинки. Під час обстрілів загинуло двоє місцевих жителів", - наголошують в українській спецслужбі.

Рік тому СБУ повідомила Чайку про підозру за злочинний наказ бомбардувати фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки у Бородянці на Київщині у березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про нову підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

Теги: #підозра #генерал_рф

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