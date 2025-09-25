Інтерфакс-Україна
Події
16:28 25.09.2025

СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків

2 хв читати
СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків

Служба безпеки України зібрала нову доказову базу на військових високопосадовців країни-агресора, про підозру повідомлено п’ятьом російським генералам, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків в Сумській області.

“Йдеться про масовані атаки рашистів по цивільній інфраструктурі Сумщини протягом 5-10 березня 2022 року. Тоді окупанти завдали більше ніж 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500, внаслідок чого були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школа, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс”, - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

В українській спецслужбі нагадують, що тоді внаслідок ворожих бомбардувань загинуло 15 цивільних з Сумської міської громади, серед яких – діти, п’ять мешканців громади отримали поранення різного ступеня тяжкості.

“За матеріалами справи, наказ на авіаатаку віддав командувач Західного військового округу рф генерал-полковник Олександр Журавльов”, - зазначають у відомстві.

Як встановило розслідування, удар по цивільних об’єктах північно-східного регіону України він спланував разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном.

Також, згідно з повідомленням СБУ, до вчинення воєнного злочину фігуранти залучили: командувача 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу РФ (далі 6-а армія РФ) генерал-лейтенанта Олега Маковецького; начальника штабу - першого заступника командувача 6-ї армії РФ генерал-лейтенанта Юрія Подоплєлова; командувача 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії генерал-майора Дениса Кульшу; командира 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії полковника Володимира Федосєєва.

“Встановлено, що російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об’єктів України”, - наголошують в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #сбу #підозра #генерал_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 25.09.2025
СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах

СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах

12:26 25.09.2025
СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

10:36 25.09.2025
Обшуки СБУ стосуються зловживань в сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці і не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій" - пресслужба

Обшуки СБУ стосуються зловживань в сфері вантажних перевезень на Укрзалізниці і не пов'язані із "тиском на незалежність антикорупційних інституцій" - пресслужба

09:45 25.09.2025
В НАБУ говорять про можливе посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій

В НАБУ говорять про можливе посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій

10:16 23.09.2025
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок - ДБР

Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок - ДБР

18:28 16.09.2025
Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

16:20 11.09.2025
СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича за спонсорування збройної агресії РФ

СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича за спонсорування збройної агресії РФ

16:20 10.09.2025
ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

ДБР повідомило про підозру керівникам ФСБ та МВС РФ у злочинах проти учасників Революції гідності

15:52 04.09.2025
У справі ексголови Верховного суда Князєва підозру отримав бізнесмен, що сприяв передачі коштів, - НАБУ

У справі ексголови Верховного суда Князєва підозру отримав бізнесмен, що сприяв передачі коштів, - НАБУ

15:21 03.09.2025
У Києві адвокатка зі спільникам організувала видачу ухилянтам фіктивних медичних документів – ДБР

У Києві адвокатка зі спільникам організувала видачу ухилянтам фіктивних медичних документів – ДБР

ВАЖЛИВЕ

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

Видавництва, які невчасно доставили підручники до шкіл, заплатять мільйонні штрафи - Міносвіти

Україна створить експортні платформи у США, Європі, на Близькому Сході - Зеленський

Експрезидента Франції Саркозі засуджено до 5 років позбавлення волі з відстрочкою виконання

ОСТАННЄ

"Медсестринство" є найпопулярнішою спеціальністю серед вступників фахових коледжів - Міносвіти

Гетманцев за надання малозабезпеченим сім'ям ваучерів на оплату гуртків і секцій

Ворожа атака лишила без світла близько 30 тис. абонентів в Чернігові

РФ скоїла 847 злочинів проти журналістів і медіа в Україні за час великої війни, загинуло 111 медійників — ІМІ

Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

Міносвіти виступає за трансформацію Спілки ректорів у сучасну асоціацію університетів

Голова УІНП виступає за відновлення українсько-польського Форуму істориків

США підняли в небо чотири F-16 для контролю над чотирма російськими літаками біля Аляски

Ексдиректор держпідприємства отримав 10 років за заволодіння коштами під час закупівлі захисту для бронетехніки ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА