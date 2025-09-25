СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків

Служба безпеки України зібрала нову доказову базу на військових високопосадовців країни-агресора, про підозру повідомлено п’ятьом російським генералам, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків в Сумській області.

“Йдеться про масовані атаки рашистів по цивільній інфраструктурі Сумщини протягом 5-10 березня 2022 року. Тоді окупанти завдали більше ніж 20 ударів фугасними авіабомбами ФАБ-500, внаслідок чого були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школа, дитячі ясла-садки та оздоровчий комплекс”, - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

В українській спецслужбі нагадують, що тоді внаслідок ворожих бомбардувань загинуло 15 цивільних з Сумської міської громади, серед яких – діти, п’ять мешканців громади отримали поранення різного ступеня тяжкості.

“За матеріалами справи, наказ на авіаатаку віддав командувач Західного військового округу рф генерал-полковник Олександр Журавльов”, - зазначають у відомстві.

Як встановило розслідування, удар по цивільних об’єктах північно-східного регіону України він спланував разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном.

Також, згідно з повідомленням СБУ, до вчинення воєнного злочину фігуранти залучили: командувача 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу РФ (далі 6-а армія РФ) генерал-лейтенанта Олега Маковецького; начальника штабу - першого заступника командувача 6-ї армії РФ генерал-лейтенанта Юрія Подоплєлова; командувача 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії генерал-майора Дениса Кульшу; командира 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії полковника Володимира Федосєєва.

“Встановлено, що російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об’єктів України”, - наголошують в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили шістьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.