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22:47 06.06.2024

Зеленський у річницю підриву Каховської ГЕС: один із найбільших злочинів цієї війни

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Зеленський у річницю підриву Каховської ГЕС: один із найбільших злочинів цієї війни

Президент України Володимир Зеленський у річницю підриву російськими окупантами Каховської дамби назвав це "одним із найбільших злочинів цієї війни".

"Знищення російськими окупантами греблі та конструкцій Каховської ГЕС – один із найбільших злочинів цієї війни, свідомий удар терористів по людях та життю", - сказано в його телеграм-каналі.

Президент упевнений, "Росія має за це відповідати, як і за всю цю агресію".

"Вдячний кожному у світі, хто допомагає нам захищати Україну та наближати відновлення повної справедливості для нашої країни, наших людей", - наголосив він.

Російські війська в ніч проти 6 червня 2023 року здійснили потенційний акт екоциду, знищивши греблю Каховської гідроелектростанції. У зоні аварії виявилося 16 тис. осіб та близько 80 населених пунктів, частину з яких затопило внаслідок теракту.

Теги: #україна #каховська_гес #зеленський

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