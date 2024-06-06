Зеленський у річницю підриву Каховської ГЕС: один із найбільших злочинів цієї війни

Президент України Володимир Зеленський у річницю підриву російськими окупантами Каховської дамби назвав це "одним із найбільших злочинів цієї війни".

"Знищення російськими окупантами греблі та конструкцій Каховської ГЕС – один із найбільших злочинів цієї війни, свідомий удар терористів по людях та життю", - сказано в його телеграм-каналі.

Президент упевнений, "Росія має за це відповідати, як і за всю цю агресію".

"Вдячний кожному у світі, хто допомагає нам захищати Україну та наближати відновлення повної справедливості для нашої країни, наших людей", - наголосив він.

Російські війська в ніч проти 6 червня 2023 року здійснили потенційний акт екоциду, знищивши греблю Каховської гідроелектростанції. У зоні аварії виявилося 16 тис. осіб та близько 80 населених пунктів, частину з яких затопило внаслідок теракту.