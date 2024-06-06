У Києві внаслідок проїзду негабаритного транспорту пошкоджено шляхопровід на перетині Берестейського проспекту й Кільцевої дороги

У четвер, 6 червня, внаслідок проїзду негабаритного автотранспорту під шляхопроводом на перетині просп. Берестейського з Кільцевою дорогою та просп. Академіка Палладіна пошкоджено балки прогонової будови, повідомляє департамент транспортної інфраструктури КМДА.

"Фахівці ліквідовують наслідки пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

КП "Київавтошляхміст" звернулося до правоохоронних органів щодо факту пошкодження елементів шляхопроводу.

Рух транспорту ділянкою здійснюється у звичайному режимі.