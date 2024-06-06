Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо Ukraine Facility

Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом, необхідну для отримання EUR50 млрд у рамках Ukraine Facility, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала. Вдячний парламентаріям і голові ВРУ Руслану Стефанчуку за підтримку законопроєкту. Дякую президенту Володимиру Зеленському за лідерство в просуванні важливих для країни ініціатив", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр нагадав, що Ukraine Facility - чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі, і 2024 року за цією ініціативою Україна отримає EUR16 млрд.

"Рамкова угода, ратифікована парламентом, означає офіційний запуск реалізації Плану України для стійкої фінансової підтримки нашої держави. Угода офіційно запускає виконання Плану України та визначає механізми фінансового співробітництва між Україною та ЄС", - прокоментувала перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, відповідно до Рамкової угоди Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих ЄС. Для цього буде створено механізми для запобігання корупційним ризикам та посилено інституційну спроможність щодо моніторингу та контролю. Угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції, додала перший віцепрем'єр.

Свириденко вказала, що незабаром Україна та ЄС також укладуть фінансову та кредитну угоди, які нададуть змогу залучити EUR1,89 млрд попереднього фінансування вже цього місяця.