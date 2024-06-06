Події

14:15 06.06.2024

Зеленський у Нормандії: Попереду - важливі зустрічі для зміцнення України

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Нормандії (Франція), де проведе низку важливих заходів і зустрічей.

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії", - написав президент у телеграм-каналі.

Він додав, що святкування висадки союзників у Нормандії і сьогоднішній день "нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії". "Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #нормандія #зеленський

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