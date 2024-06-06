Зеленський у Нормандії: Попереду - важливі зустрічі для зміцнення України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нормандії (Франція), де проведе низку важливих заходів і зустрічей.

"Нормандія. Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії", - написав президент у телеграм-каналі.

Він додав, що святкування висадки союзників у Нормандії і сьогоднішній день "нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії". "Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", - наголосив Зеленський.