Події

14:08 06.06.2024

Блокування кордону в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" триватиме до 7 червня - Держприкордонслужба

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Блокування кордону в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" триватиме до 7 червня - Держприкордонслужба

Польська сторона оголосила про час припинення блокування руху вантажівок через українсько-польський кордон, повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"За інформацією, отриманою від польської сторони, блокування руху в ПП "Гребенне" триватиме до 00:00 7 червня за київським часом", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

У межах оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.

Теги: #польща #блокування #кордон

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