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14:02 06.06.2024

СБУ повідомила про підозру помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ, які фальсифікують історію України

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СБУ повідомила про підозру помічнику Путіна та ректору інституту МЗС РФ, які фальсифікують історію України

Служба безпеки України повідомила про підозру помічнику Володимира Путіна Володимиру Мединському й ректору інституту МЗС РФ Анатолію Торкунову, які фальсифікують історію України.

"Служба безпеки зібрала доказову базу ще на двох високопосадовців рф, які поширюють ідеологію рашизму на тимчасово окупованій частині України. Йдеться про помічника Путіна - Володимира Мединського та ректора інституту міжнародних відносин міністерства закордонних справ РФ Анатолія Торкунова", - зазначено в повідомленні української спецслужби в четвер.

За даними слідства, обидва фігуранти є співавторами російського підручника з історії для учнів 11 класів.

"Це видання - обов'язковий елемент навчальної програми в школах рф і на тимчасово окупованій території нашої держави. У книзі повністю сфальсифіковані історичні події щодо становлення Української Державності", - наголошується в повідомленні.

Крім того, як зазначають у СБУ, на сторінках цього видання автори виправдовують війну Росії проти України та воєнні злочини окупантів.

Також Мединський і Торкунов є частими гостями в ефірах російських ЗМІ, де виступають на підтримку повномасштабного вторгнення РФ.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мединському й Торкунову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування відбувалося за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #представники #сбу #підозра #рф

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