Серед чотирьох загиблих унаслідок зіткнення поїздів у Чехії були дві громадянки України - МЗС

За попередньою інформацією, серед чотирьох загиблих унаслідок зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у Чехії були дві громадянки України, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

У коментарі консульської представниці Вікторії Ші зазначається, що пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубиці сталася масштабна аварія поїздів. Пасажирський поїзд Прага-Кошице чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом. До його складу входять причіпні вагони до українського міста Чоп, розташовані в середині поїзда.

"На місці аварії було оперативно створено координаційний штаб, до якого ввійшли правоохоронні органи та служби порятунку. Станом на 4 годину ночі рятувальну операцію було завершено. За попередньою інформацією, загинули чотири людини. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється", - зазначили у відомстві.

Ще 34 особи дістали незначних поранень і отримали медичну допомогу на місці. Частину доправлено до медичних закладів міста Пардубиці та Градец-Кралове.

Консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв'язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС.