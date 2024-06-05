Полковника Наталію Гуменюк призначено на нижчу посаду

Полковника Наталю Гуменюк перевели на нижчу посаду, не пов'язану із "взаємодією з медіа", повідомляє Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

"У зв'язку з проведенням організаційних заходів полковника Наталію Гуменюк було призначено на нижчу посаду заступника начальника Управління комунікацій управління оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ". Надалі Гуменюк перевели на іншу посаду, яка відповідає її професійній підготовці. Ця діяльність не пов'язана із взаємодією з медіа", - йдеться у повідомленні у СтратКом у Facebook.