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18:24 05.06.2024

Нетаньягу попереджає про можливість масштабних військових операцій на кордоні з Ліваном

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Нетаньягу попереджає про можливість масштабних військових операцій на кордоні з Ліваном

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що збройні сили його країни готові до проведення масштабних військових операцій на кордоні з Ліваном, повідомляє в середу The Times of Israel.

"Ми готові до дуже потужних дій на півночі", - попередив він під час поїздки до району ізраїльсько-ліванського кордону.

Ізраїльські ЗМІ зазначили, що таку заяву Нетаньягу зробив на тлі почастішання останніми днями обстрілів ізраїльської території з Лівану бійцями угруповання "Хезболла".

"Якщо хтось думає, що ми сидітимемо, склавши руки, в той час як нам завдають шкоди, робить серйозну помилку", - додав глава уряду Ізраїлю.

Теги: #нетаньягу #ліван

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