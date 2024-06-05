Нетаньягу попереджає про можливість масштабних військових операцій на кордоні з Ліваном

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що збройні сили його країни готові до проведення масштабних військових операцій на кордоні з Ліваном, повідомляє в середу The Times of Israel.

"Ми готові до дуже потужних дій на півночі", - попередив він під час поїздки до району ізраїльсько-ліванського кордону.

Ізраїльські ЗМІ зазначили, що таку заяву Нетаньягу зробив на тлі почастішання останніми днями обстрілів ізраїльської території з Лівану бійцями угруповання "Хезболла".

"Якщо хтось думає, що ми сидітимемо, склавши руки, в той час як нам завдають шкоди, робить серйозну помилку", - додав глава уряду Ізраїлю.