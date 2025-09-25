Інтерфакс-Україна
20:57 25.09.2025

Міністри закордонних справ України та Лівану обговорили економічну співпрацю

Міністр закордонних справ України у Нью-Йорку провів першу зустріч з міністром закордонних справ Лівану Юсефом Ражжі, домовилися активізувати українсько-ліванські відносини.

"Радий був провести першу дружню зустріч з моїм ліванським колегою Юсефом Ражжі у Нью-Йорку. Поінформував про ситуацію на фронті та нещодавні дипломатичні контакти, спрямовані на досягнення справедливого миру. Ми домовилися активізувати нашу співпрацю для реалізації значного потенціалу українсько-ліванських відносин", - написав він у телеграм-каналі МЗС у четвер.

"Зосередили увагу на подальшому політичному діалозі, економічній та торговельній співпраці, а також взаємодії в рамках міжнародних організацій", - зазначив глава МЗС України

Юсеф Ражжі вступив на посаду міністра у лютому 2025р.

