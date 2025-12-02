Інтерфакс-Україна
У Києві відсвяткували 82-гу річницю незалежності Лівану

В Київському національному академічному театрі оперети відбувся концерт-зустріч з нагоди святкування 82-ліття незалежності Великого Лівану.

Організувала святкування Дня незалежності громадська організація "Ліванський культурно-інформаційний центр", що зібрала представників дипломатичних місій, культурної спільноти, бізнесу, друзів Лівану й України. Під час заходу учасників ознайомили з культурою Лівану з давніх часів до сучасності.

"Для нас ця подія - більше, ніж святкування. Це знак вдячності Україні та символ незламної дружби, яка триває десятиліттями. Ми завжди підтримували Україну й будемо продовжувати стояти поруч у часи випробувань2, - розповідає співзасновник Ліванського культурно-інформаційного центру Родріг Мерхеж.

За його словами, для Лівану, як і для українського народу, - незалежність є основою та базою демократії. Він підкреслив, що коли народ вільний - він вільно мислить та говорить, що дозволяє зароджувати свободу преси, музики, а також культури.

Під час заходу симфонічний оркестр Українського радіо під керівництвом Володимира Шейко виконав твори ліванських композиторів, деякі композиції супроводжувала солістка Палома Мерхеж. Участь в заході також взяв український композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара, що обґєднм у своєму виступі дав культури.

"Культурний діалог - це міст, який не можуть зруйнувати жодні обставини. Саме через такі події ми зближуємо наші народи, відкриваємо одне одному свою історію, музику, традиції. Сьогоднішній вечір - це приклад того, як культура надихає та об’єднує", - сказала у зверненні до гостей президентка Ліванського культурно-інформаційного центру Наталія Бодак.

ГО "Ліванський культурно-інформаційний центр" з 2006 року працює над розвитком культурних, суспільних та економічних зв’язків між Україною та Ліваном. В центрі пояснюють, що через непросту геополітичну ситуацію ліванський народ добре знає ціну незалежності, тому від перших днів війни послідовно підтримує Україну.

"Це був вечір, який ще раз підтвердив: культура - це мова, що здатна об’єднувати серця навіть у часи, коли світ переживає непрості випробування", - додають організатори.

