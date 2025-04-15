Інтерфакс-Україна
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00:00 15.04.2025

Каллас застерегла європейських лідерів від участі у святкуваннях в Москві 9 травня – ЗМІ

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Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі у військових урочистостях у Москві 9 травня, повідомляє в понеділок Politico.

"За повідомленнями російських ЗМІ, уряд президента Росії Володимира Путіна направив запрошення лідерам Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії, яка прагне приєднатися до союзу, що складається з 27 країн-членів", - пише Politico.

"Що також обговорювалося дуже чітко, і про це говорили різні країни-члени, так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві не буде сприйнята легковажно з європейської сторони, враховуючи, що Росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", - цитує видання Каллас, яка сказала це журналістам у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ.

Каллас додала, що ЄС не хоче бачити жодного потенційного члена блоку, який би приєднався до святкувань Путіна в Москві.

Джерело: https://www.politico.eu/article/dont-go-russia-ww2-victory-day-celebration-eu-warns-leaders-vladimir-putin/

Теги: #застереження #святкування #єс #рф

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