Єрмак: Продовжуємо працювати і боротися за незалежність

Фото: сайт Президента України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про продовження боротьби України за незалежність на тлі заяв голови Української держави Володимира Зеленського під час візиту до Туреччини та заяв президента США Дональда Трампа.

"Продовжуємо працювати і боротися за Незалежність. Українці – кращі", - написав Єрмак в Телеграм у середу.

Після цього начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов написав у Телеграм: "Вистоїмо".

Як повідомлялося, Зеленський під час церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі заявив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності та суверенітету і хоче, щоб закінчення війни ґрунтувалося на гарантіях безпеки, які будуть надані США, ЄС, Туреччиною та всією Європою.

Після цього Трамп на пресконференції за підсумками переговорів США та РФ в Ер-Ріяді 18 лютого заявив, що РФ нібито хоче завершення війни, а її нібито можна було вирішити без територіальних втрат ще кілька років тому, і що в Україні необхідно провести вибори, бо в Зеленського нібито занизький рейтинг.

Також Трамп заявив, що США нібито виділили Україні приблизно $350 млрд допомоги, "ну, можливо, трохи менше", і наголосив, що "ніколи не бачив жодного звіту про це". "Це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть?" - сказав він.

Наразі не зрозуміло, якими даними керувався Трамп.