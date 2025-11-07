Інтерфакс-Україна
Події
19:42 07.11.2025

Зеленський і президент Лівану обговорили співпрацю, зокрема у постачанні продовольства

1 хв читати
Зеленський і президент Лівану обговорили співпрацю, зокрема у постачанні продовольства

Президент України Володимир Зеленський та президент Лівану Джозеф Аун обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у постачанні продовольства, домовились, що команди обох країн опрацюють "всі потенційні напрями для партнерства".

"Говорив із президентом Лівану генералом Джозефом Ауном. (…) Обговорили тему продовольчої безпеки та нашу двосторонню співпрацю. Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що сторони домовилися, що команди України та Лівану "попрацюють, щоб обговорити всі потенційні напрями для партнерства більш детально".

"Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, які спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #співпраця #ліван

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 06.11.2025
Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в розвитку оборонних технологій

Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю в розвитку оборонних технологій

20:54 06.11.2025
Швеція та Україна підписали меморандум про співпрацю в галузі оборонних інновацій

Швеція та Україна підписали меморандум про співпрацю в галузі оборонних інновацій

14:07 03.11.2025
Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

16:06 13.10.2025
США готові співпрацювати з Іраном - Трамп

США готові співпрацювати з Іраном - Трамп

15:50 08.10.2025
"Інтерпайп" розпочав співпрацю з притулком для тварин "Пегас", яких понад 2000, зокрема, із зони бойових дій

"Інтерпайп" розпочав співпрацю з притулком для тварин "Пегас", яких понад 2000, зокрема, із зони бойових дій

19:04 07.10.2025
Шмигаль зустрівся з новопризначеним послом Німеччини, говорили про співпрацю в ОПК та розвиток СП

Шмигаль зустрівся з новопризначеним послом Німеччини, говорили про співпрацю в ОПК та розвиток СП

16:46 07.10.2025
Зеленський обговорив із міністром фінансів Данії продовження оборонної співпраці

Зеленський обговорив із міністром фінансів Данії продовження оборонної співпраці

21:44 06.10.2025
Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є ключовим пріоритетом - прем’єр

Для Нідерландів поглиблення промислової співпраці з Україною є ключовим пріоритетом - прем’єр

21:03 06.10.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

16:37 06.10.2025
Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

ОСТАННЄ

Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

У ЄК нагадали про ініціативу щодо захисту від дронів на тлі інцидентів з БпЛА в країнах ЄС

Кількість поранених у Нікополі зросла до трьох через обстріли окупантів - ОВА

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

У Києві на місяць частково обмежуватимуть рух на перехресті вул. Володимирська та Богдана Хмельницького – КМДА

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

Поблизу ЗАЕС знову встановлено локальне припинення вогню задля ремонту резервної лінії електропередачі - МАГАТЕ

Технічні фахівці планують у суботу розпочати роботи з відновлення підключення лінії "Феросплавна-1" до ЗАЕС - МАГАТЕ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА