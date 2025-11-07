Зеленський і президент Лівану обговорили співпрацю, зокрема у постачанні продовольства

Президент України Володимир Зеленський та президент Лівану Джозеф Аун обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у постачанні продовольства, домовились, що команди обох країн опрацюють "всі потенційні напрями для партнерства".

"Говорив із президентом Лівану генералом Джозефом Ауном. (…) Обговорили тему продовольчої безпеки та нашу двосторонню співпрацю. Для реалізації проєктів Україна готова долучити своїх фахівців із логістики та агротехнологій", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він зазначив, що сторони домовилися, що команди України та Лівану "попрацюють, щоб обговорити всі потенційні напрями для партнерства більш детально".

"Україна підтримує всі зусилля Лівану та міжнародної спільноти, які спрямовані на забезпечення стабільності на Близькому Сході. Досягнення реального миру однаково важливе для наших регіонів. Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - наголосив Зеленський.