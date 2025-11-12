Інтерфакс-Україна
15:36 12.11.2025

Україна та Організація африканських, карибських і тихоокеанських держав співпрацюватимуть у сфері продовольчої безпеки

Україна та Організація африканських, карибських і тихоокеанських держав поглиблять співпрацю у сфері продовольчої безпеки, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства за результатами зустрічі заступника міністра економіки Тараса Висоцького із Генеральним секретарем Організації африканських, карибських та тихоокеанських держав (OACPS) Муссою Батракі у Бельгії в вівторок.

"Це важливий крок у розбудові міжнародної продовольчої дипломатії України, яка традиційно залишається одним із ключових експортерів аграрної продукції до країн Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону, забезпечуючи продовольчу стабільність у світі, навіть попри наслідки повномасштабної війни", - зауважило міністерство.

Під час зустрічі сторони обговорили спільні підходи до зміцнення глобальної продовольчої безпеки та можливості розширення економічного партнерства між Україною та країнами-членами OACPS. Окрему увагу  приділили питанням можливої передачі технологій, знань та інновацій у сфері агровиробництва з метою розвитку внутрішнього аграрного потенціалу держав Глобального Півдня.

Поглиблення співпраці з OACPS дозволить розширити географію експорту українських агропродуктів, започаткувати спільні проєкти з розвитку аграрного сектору, а також посилити роль України як гаранта глобальної продовольчої стабільності, наголосили в Мінекономіки.

Теги: #україна #oacps #співпраця #продовольча_безпека

