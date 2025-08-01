Інтерфакс-Україна
Події
03:13 01.08.2025

У ЦАХАЛ повідомили про нанесення авіаударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

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Ізраїльські військові в четвер завдали серію авіаударів по позиціях ліванського шиїтського руху "Хезболла" на півдні Лівану, повідомляє газета The Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

В ізраїльській армії зазначили, що метою операції була інфраструктура, на якій виробляється або зберігається "стратегічна зброя".

У ЦАХАЛ зазначили, що ухвалили рішення про удари після того, як "визначили зусилля "Хезболли" відновити застосування цих об'єктів". На думку ізраїльських військових, подібні дії з боку бійців цього руху "порушують домовленості між Ізраїлем і Ліваном".

У листопаді 2024 року ізраїльські військові та угруповання "Хезболла", яке базується в Лівані, припинили бойові дії, уклавши угоду про перемир'я, згідно з якою Армія оборони Ізраїлю має поетапно піти з території Лівану і передати позиції на півдні країни ліванським військовим. Пізніше неодноразово надходили повідомлення як про обстріли Ізраїлю з ліванської території, так і про удари ЦАХАЛ по півдню Лівану.

Теги: #удари #ізраїль #ліван

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