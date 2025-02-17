Інтерфакс-Україна
Події
20:29 17.02.2025

Ізраїльська армія залишить південь Лівану протягом доби, але збереже присутність у п'яти стратегічних точках

1 хв читати
Ізраїльська армія залишить південь Лівану протягом доби, але збереже присутність у п'яти стратегічних точках

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що у вівторок виведе підрозділи з півдня Лівану, але поки що збереже присутність у п'яти стратегічних точках, повідомляє в понеділок The Times of Israel.

"У вівторок спливає термін виведення ізраїльських сил із півдня Лівану, але армія оборони Ізраїлю залишиться на п'яти стратегічних позиціях", - повідомляє видання.

"На цих позиціях обладнано військові пости, всі вони розташовані далеко від населених пунктів. Усі інші прикордонні населені пункти ізраїльська армія залишить у вівторок", - зазначає The Times of Israel.

Крім того, за даними видання, останнім часом ізраїльтяни обладнали низку нових блокпостів на своєму боці кордону з Ліваном, на них розміщено камери, радари, сенсори, а також потроєно персонал.

Водночас у командуванні ізраїльської армії висловили сподівання на те, що збройні сили Лівану активніше діятимуть проти руху "Хезболла", зазначаючи, що заходи, яких вживають ліванські військові, не настільки дієві, як того очікувала ізраїльська сторона.

"У разі, якщо режим припинення вогню на кордоні Ізраїлю та Лівану триватиме і після виведення ізраїльських військ, переміщені жителі північних районів Ізраїлю зможуть почати повертатися додому з 2 березня", - зазначає The Times of Israel.

Теги: #ізраїль #ліван #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 23.05.2025
У Києві відзначили 77-му річницю Незалежності Держави Ізраїль

У Києві відзначили 77-му річницю Незалежності Держави Ізраїль

07:57 22.05.2025
США найрішучіше засуджують вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні

США найрішучіше засуджують вбивство співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні

05:36 22.05.2025
Нетаньягу назвав умови завершення війни між Ізраїлем та Газою - ЗМІ

Нетаньягу назвав умови завершення війни між Ізраїлем та Газою - ЗМІ

07:49 21.05.2025
Американська розвідка припускає, що Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану

Американська розвідка припускає, що Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану

14:48 20.05.2025
Мінрозвитку розробило правила черговості перетину кордону пасажирськими автобусами для скорочення часу очікування

Мінрозвитку розробило правила черговості перетину кордону пасажирськими автобусами для скорочення часу очікування

02:19 20.05.2025
Нетаньягу розкритикував узгоджену позицію Великої Британії, Франції та Канади щодо військової операції Ізраїлю в Газі

Нетаньягу розкритикував узгоджену позицію Великої Британії, Франції та Канади щодо військової операції Ізраїлю в Газі

15:02 19.05.2025
В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

03:44 15.05.2025
Ізраїль видав наказ про евакуацію палестинців, які переховуються в місті Газа

Ізраїль видав наказ про евакуацію палестинців, які переховуються в місті Газа

23:39 13.05.2025
Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною – ДПСУ

Польські перевізники припинили блокування пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною – ДПСУ

22:25 13.05.2025
Блокада українсько-польського кордону польськими перевізниками має бути припинена за рішенням апеляційного суду - ЗМІ

Блокада українсько-польського кордону польськими перевізниками має бути припинена за рішенням апеляційного суду - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

Жінка й трирічна дитина загинули, а водій наклав на себе руки в автотрощі в Харківській області - поліція

Загиблу жінку дістали з-під завалів зруйнованого ворогом будинку у Миколаєві

Одного цивільного в Херсоні атакував ворожий дрон

Келлог у відповідь на масштабну атаку РФ дронами й ракетами закликав негайно припинити вогонь

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

Пасажиропотік через кордон за тиждень збільшився на 1,6%

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА