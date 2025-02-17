Ізраїльська армія залишить південь Лівану протягом доби, але збереже присутність у п'яти стратегічних точках

Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що у вівторок виведе підрозділи з півдня Лівану, але поки що збереже присутність у п'яти стратегічних точках, повідомляє в понеділок The Times of Israel.

"У вівторок спливає термін виведення ізраїльських сил із півдня Лівану, але армія оборони Ізраїлю залишиться на п'яти стратегічних позиціях", - повідомляє видання.

"На цих позиціях обладнано військові пости, всі вони розташовані далеко від населених пунктів. Усі інші прикордонні населені пункти ізраїльська армія залишить у вівторок", - зазначає The Times of Israel.

Крім того, за даними видання, останнім часом ізраїльтяни обладнали низку нових блокпостів на своєму боці кордону з Ліваном, на них розміщено камери, радари, сенсори, а також потроєно персонал.

Водночас у командуванні ізраїльської армії висловили сподівання на те, що збройні сили Лівану активніше діятимуть проти руху "Хезболла", зазначаючи, що заходи, яких вживають ліванські військові, не настільки дієві, як того очікувала ізраїльська сторона.

"У разі, якщо режим припинення вогню на кордоні Ізраїлю та Лівану триватиме і після виведення ізраїльських військ, переміщені жителі північних районів Ізраїлю зможуть почати повертатися додому з 2 березня", - зазначає The Times of Israel.