Інтерфакс-Україна
Події
20:37 30.01.2025

Зеленський обговорив продовольчу безпеку з президентом Лівану та запропонував створити продовольчий хаб в цій країні

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Зеленський обговорив продовольчу безпеку з президентом Лівану та запропонував створити продовольчий хаб в цій країні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Лівану Жозефом Ауном, та обговорив із ним продовольчу безпеку.

"Я сьогодні ж говорив із президентом Лівану, зокрема про необхідність стабільності та про продовольчу безпеку. Можемо допомогти тим, хто цього потребує, щоб потім результати в цих країнах допомагали всім нам. Нормальне життя потрібне всім", - сказав президент у вечірньому зверненні в четвер.

Також Зеленський в своїй соцмережі Х зазначив, що запропонував створити продовольчий хаб у Лівані для підтримки його народу.

Крім того, за його словами, сторони обговорили питання зміцнення двосторонньої співпраці, особливо у торговельно-економічній сфері.

Зеленський також привітав президента Лівану з обранням і побажав стабільності та безпеки його країні та всьому Близькому Сходу. "Я подякував Лівану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Попри агресію Росії Україна залишається надійним гарантом глобальної продовольчої безпеки", - наголосив український лідер.

 

Теги: #розмова #ліван #зеленський

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