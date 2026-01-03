Інтерфакс-Україна
20:05 03.01.2026

Зеленський про Венесуелу: Якщо можна так з диктаторами, то США знають, що їм робити далі

США знають, що їм робити далі, якщо можуть вести себе з диктаторами так, як це відбулося сьогодні у Венесуелі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо можна з диктаторами ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели.

"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни", - йдеться у дописі Трампа у його соціальній мережі Truth Social, який перепостила його прессекретарка Каролін Лівіт у соцмережі Х у суботу.

 

