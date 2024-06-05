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15:15 05.06.2024

Кулеба обговорив зі швейцарським колегою підготовку до майбутнього Глобального саміту миру

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Кулеба обговорив зі швейцарським колегою підготовку до майбутнього Глобального саміту миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Берліні та підготовку до Глобального саміту миру.

"Я поговорив зі своїм швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом про майбутню конференцію з відновлення України в Берліні та Глобальний саміт миру. Дипломатична робота щодо забезпечення максимально широкої участі в Саміті миру та його успіху йде повним ходом", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Він наголосив, що Саміт - це можливість для кожної країни продемонструвати глобальне лідерство у відновленні справедливого миру та довіри до Статуту ООН.

"Роль Швейцарії також важлива в зусиллях із відновлення, і мені було приємно почути, що Швейцарія продовжить робити свій важливий внесок у досягнення цієї мети, зокрема й на майбутній конференції з відновлення України в Берліні", - зазначив міністр.

15-16 червня в Бюргенштоку недалеко від швейцарського міста Люцерн відбудеться Глобальний саміт миру. Станом на 3 червня участь у саміті підтвердили 107 країн.

Теги: #саміт_миру #кулеба #швейцарія

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